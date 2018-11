Jakubiak solidaryzuje się z Glińskim. "PiS i ja jesteśmy w miejscu Żydów"

Poseł Marek Jakubiak zgodził się z kontrowersyjną wypowiedzią ministra Piotra Glińskiego, który porównał język stosowany w mediach wobec PiS do tego, którego używała propaganda III Rzeszy. Parlamentarzysta uważa, że podobna retoryka jest używana również przeciwko niemu.

"Język, którym mówi się o PiS, ma wykluczać, unicestwiać, ma nas odczłowieczyć, delegitymizować, mamy być traktowani jak Żydzi przez Goebbelsa. Ma wzbudzić do nas obrzydzenie. W opozycji byliśmy wykluczani, traktowani jak trędowaci" - powiedział wicepremier Gliński w wywiadzie dla tygodnika "Wprost".

Zdaniem byłego posła Kukiz'15, sytuacja, która panuje obecnie w Polsce, pod wieloma względami przypomina tę z okresu międzywojennego. - Na początku lat 30-tych było identycznie, Hitler został wybrany w demokratycznych wyborach - powiedział. - Oto, do czego może doprowadzić nienawiść - dodał.

Według parlamentarzysty, zarówno PiS, jak i on sam znalazło się "na miejscu Żydów". - Do mnie piszą wrogowie. Nienawiść może doprowadzić do skutków - podkreślił na antenie Polsat News.