Jakub Stelina, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, dostał ochronę SOP

Jakub Stelina, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, decyzją szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego został objęty ochroną SOP "ze względu na dobro państwa" - ustalił portal tvn24.pl w źródłach zbliżonych do Służby Ochrony Państwa.

- Słyszałem, że jest plan objęcia ochroną wszystkich sędziów Trybunału. To by była katastrofa dla SOP-u, bo już teraz jest ciężko przez braki kadrowe spowodowane przez zakażenia i kwarantanny wielu funkcjonariuszy - mówi informator portalu.

Studenci zażądali usunięcia prof. Steliny z grona pracowników uczelni

Prof. Jakub Stelina jest nie tylko sędzią TK. Wykłada także na wydziale prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Pod koniec października, już po orzeczeniu Trybunału ws. aborcji, podczas prowadzonych online zajęć doszło do incydentu. Część biorących w nich udział studentów zmieniła swoje zdjęcia profilowe na logo Strajku Kobiet.

Prof. Stelina zapytał, czy studenci chcą, by "zaczął od jakiegoś oświadczenia". Wtedy głos zabrała jedna ze studentek . - Nie powinien pan, tym bardziej jako mężczyzna, który nigdy nie będzie nosił w sobie dziecka, decydować o tym, czy mam dopuszczać się heroizmu i rodzić dziecko posiadające tę, czy inną wadę genetyczną - mówiła do wykładowcy studentka.

Studentka prawa Oliwia Zamrzycka wyraża sprzeciw do wyroku TK z dnia 22.10.2020

- Jako studentka, a tym bardziej jako kobieta, nie wyobrażam sobie uczęszczania na zajęcia, a tym bardziej na egzamin do kogoś, kto kilka dni temu podeptał moje prawa. Dlatego apeluję do Pana o rezygnację z pracy na naszej uczelni. Być może jest Pan specjalistą z zakresu prawa pracy, jednak konstytucjonalista z Pana marny, a co najważniejsze mam wrażenie, że zapomniał Pan czym jest człowieczeństwo i właśnie tym motywuję swoją prośbę" - dodała.