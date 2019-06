Jakub A. ciągle pisał do matki Kristiny. "Tworzył do niej całe litanie"

Kristina została pożegnana przez rodzinę i mieszkańców Mrowin podczas pogrzebu w sobotę. Wciąż na jaw wychodzą jednak nowe informacje ws. zbrodni. Okazuje się, że podejrzany nieustannie pisał do matki Kristiny. Znajomi wspominają, że denerwował się, gdy nie odpowiadała.

Z internetowego profilu Jakuba A., który przyznał się do zamordowania 10-letniej Kristiny, wynika, że był dość aktywny. Często chodził po górach, lubił narty i strzelectwo. Uczył się w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu, ale po roku zrezygnował z nauki i wyjechał do Irlandii. To tam mieszkała wtedy również mała Kristina z mamą Agnieszką.