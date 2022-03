Jakie będą ceny paliw? Prognoza dla kierowców na przyszły tydzień

Obniżki są nadal jeszcze możliwe. Do niedawna w hurcie było taniej i dostawy z tej puli trafiają właśnie do sprzedawców. Oznacza to, że w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się nieco niższych cen. "Niestety kierunek i dynamika zmian na rynku hurtowym wskazują, że spadkowa tendencja na stacjach nie utrzyma się długo, a w przypadku diesla ceny znowu zaczną rosnąć" – informuje portal e-petrol.pl.