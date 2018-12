Jaki o Trzaskowskim: przykro mi, że miałem rację

Patryk Jaki, kandydat PiS w tegorocznych wyborach na prezydenta Warszawy, w niewybrednych słowach skomentował decyzję władz miasta o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. - Mówiłem, że Rafał Trzaskowski ma słaby i niespójny program, z którego będzie się wycofywał po wyborach – powiedział w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl.

Zmiana przedwyborczej decyzji władz miasta – mieszkańcy oburzeni

Teraz bonifikaty zmniejszono do 60 proc. Prezydent Rafał Trzaskowski podkreśla, że będzie możliwość bonifikaty 95 proc., jeżeli chodzi o budynki spółdzielcze, to zarówno opozycja, jak i sami mieszkańcy odpowiadają, że w praktyce to niemożliwe. I zarzucają Trzaskowskiemu wyborcze oszustwo – podaje Polskie Radio 24.

W kasie miasta brakuje pieniędzy na realizację sztandarowych obietnic

Jaki o Trzaskowskim: mówiłem, że zamiast rozwoju będzie ofensywa ideologiczna

- W Warszawie dzieje się dokładnie to, co przewidywałem i przed czym przestrzegałem. Mówiłem, że Trzaskowski ma słaby i niespójny program z którego będzie się wycofywał po wyborach. Dokładnie tak się dzieje. Warszawiacy będą więcej płacili za przekształcanie użytkowania na własność, bilety, śmieci. Nie ma obiecanych podwyżek dla nauczycieli, Skry, planów nowych linii metra, wymiany kopciuchów, za to jest..."tramwaj różnorodności". Mówiłem, że zamiast rozwoju będzie ofensywa ideologiczna. I znów mi przykro, że miałem rację. Tak samo będzie jeśli PO wygrałoby wybory w Polsce. Likwidowanie 500 plus, wyrzucenie swojego programu etc. - komentuje Patryk Jaki w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl.