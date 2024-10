Jaka pogoda 1 listopada? IMGW przestrzega

Opady deszczu i wiatr. Co jeszcze czeka nas w długi weekend?

- W piątek na ogół będzie w miarę ciepło - przekazała w rozmowie z PAP synoptyk Agnieszka Prasek. Na północy prognozowane jest jednak duże zachmurzenie i tam mogą wystąpić opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie słonecznie, a temperatura wyniesie od 13, 14 st. C. na północy do 17 st. C. na południu. Tego dnia prognozowany jest też wiatr zachodni, umiarkowany, dość silny i porywisty, a na krańcach północnych porywy - nawet do 100 km/h.