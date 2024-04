Synoptyk nie ma złudzeń. Najnowsza prognoza na majówkę

Kwiecień będzie upalny

Warto więc planować wyjazdy i odpoczynek na świeżym powietrzu na kwiecień. Na zachodzie, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, temperatura w tym miesiącu może zbliżyć się do 20 stopni Celsjusza. Główną falę ocieplenia prognozuje się między 7 a 9 kwietnia. W tym czasie temperatura w Polsce może osiągnąć wartości od około 24 do 29 stopni Celsjusza, co jest ekstremalnym wynikiem, jak na tę porę roku.