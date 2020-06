Jak znaleźć lokal wyborczy? W którym lokalu wyborczym możesz głosować?

Jak znaleźć lokal wyborczy w wyborach prezydenckich 2020?

Głosowanie w wyborach prezydenckich trwa w godzinach 7:00-21:00. W tym czasie, aż do końca trwania głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Głosować możemy tylko w gminie, w której jesteśmy w spisie wyborców. Głosować poza miejscem zamieszkania mogą osoby, które uzyskały zaświadczenie o prawie do głosowania, a także te, które dopisały się do spisu wyborców w gminie, w której przebywają podczas trwania wyborów prezydenckich.