Jak za niezły hotel. Ceny na warszawskiej izbie wytrzeźwień poszły w górę

Przed głosowaniem radny Maciej Binkowski (PiS) skrytykował funkcjonowanie stołecznej izby wytrzeźwień, nazywając je fikcją. "Jakikolwiek program profilaktyki jest fikcją, a ściągalność opłat w większości też jest fikcją" - dodał. Według niego większość osób trafiających do izby to "starzy bywalcy", którzy w chłodniejsze okresy traktują to miejsce jak hotel.