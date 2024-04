Jak wyglądają karty do głosowania? Wybory samorządowe 2024

Zdarza się, że karty do głosowania w wyborach samorządowych składają się nie z jednej, ale z kilku zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych ze sobą kartek. Takie karty są stosowane w przypadku wyborów do samorządów terytorialnych do:

rady gminy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców,

rady dzielnicy miasta stołecznego Warszawy,

rady powiatu,

sejmiku województwa.

W przypadku kart do głosowania składających się z więcej niż jednej kartki, na pierwszej musi znaleźć się odpowiedni tytuł, np. "Karta do głosowania w wyborach samorządowych 2024" wraz z czytelną informacją dotyczącą sposobu głosowania i warunkach uznania głosu za ważny.