Jak wygląda głosowanie poza miejscem zamieszkania? Wybory 2020

Jak wygląda głosowanie poza miejscem zamieszkania?

II tura wyborów prezydenkich odbędzie się już 12 lipca. Co trzeba zrobić, żeby zagłosować w innym miejscu, niż mieszkamy? Gdzie i kiedy musimy to zgłosić?

Osoby, które zamierzają głosować poza miejscem zamieszkania, a nie dopisały się do spisu wyborców w gminie, w której będą przebywać w niedzielę 12 lipca, podczas II tury wyborów prezydenckich, muszą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Mają na to jeszcze 2 dni. Ostateczny termin mija w piątek 10 lipca.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania w wyborach prezydenckich 2020

Mając zaświadczenie o prawie do głosowania, możemy oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą, a nawet na polskim statku morskim. Jeśli jednak zgubimy, zniszczymy zaświadczenie o prawie do głosowania lub zostanie nam ono ukradzione, niestety nie przysługuje nam kolejne. Urząd nie wydaje duplikatu. Tym samym nie będziemy mogli głosować wyborach prezydenckich 2020 w żadnym lokalu wyborczym. Co ważne, nieie będzie to możliwe nawet w miejscu zamieszkania. A to dlatego, że w momencie złożenia wniosku o zaświadczenie o prawie do głosowania, jesteśmy automatycznie skreślani z listy wyborców.