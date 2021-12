Jak szybko płonie choinka? Strażak ostrzega: To bardzo groźne

Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się przede wszystkim z beztroskim czasem spędzanym w rodzinnym gronie przy wigilijnym stole. Wiele osób zapomina jednak, że podczas tego radosnego okresu również może dojść do nieszczęścia - takim jest z pewnością wybuch pożaru w mieszkaniu. Przyczynić się do tego może chociażby sucha choinka lub awaria instalacji elektrycznej, do której podłączyliśmy nasz ulubiony zestaw kolorowych lampek.