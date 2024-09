Jak skutecznie oswoić prądożerców?

"Od lat aktywnie wspieramy naszych klientów i dzielimy się sposobami na oszczędzanie energii w domach. Zmniejszanie zużycia wymaga jednak zaangażowania wszystkich domowników, dlatego naszą tegoroczną kampanię kierujemy zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Chcemy zachęcić całe rodziny do wspólnych rozmów o oszczędzaniu prądu i pomóc kształtować ekologiczne nawyki już od najmłodszych lat" - mówi Małgorzata Nieciecka-Sosińska, managerka marketingu B2C w E.ON Polska.