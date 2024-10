Jak seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami mogą dbać o swoje bezpieczeństwo cyfrowe?

Jak wygląda dostępność w internecie? Mówią o tym standardy WCAG 2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines). Zgodnie z nimi, na stronie powinny pojawić się napisy – aby umożliwić zapoznanie się z treścią osobom z niepełnosprawnością słuchową. Standardy wymagają także audiodeskrypcji do filmów. To opisywanie tego, co dzieje się na ekranie – dodatkowy głos, dzięki któremu obraz mogą poznać osoby z niepełnosprawnością wzroku. Zdjęcia powinny posiadać opisy alternatywne, czyli tekstowe wyjaśnienie tego, co przedstawiają. Treści należy pisać prostym językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich. Ponadto strony powinny być responsywne, czyli automatycznie dostosowywać się do szerokości ekranu urządzenia użytkownika. Ważne jest również to, aby strony były kompatybilne w różnych programach np. w czytnikach ekranu osób niedowidzących. Takie i inne zasady przygotowywania stron internetowych i aplikacji mobilnych to nie tylko zalecany standard, ale często też obowiązek. Wytyczne i obowiązki w tym zakresie zostały wprowadzone ustawą o dostępności cyfrowej.