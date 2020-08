Jak przetrwać upały? Najlepsze wodne atrakcje w Energylandii. TOP 7!

Żar leje się z nieba? Męczy Cię panujący upał? Marzy Ci się leżak pod parasolem, chłodny napój w dłoni i wodne przygody? Nam też! To wszystko, a nawet więcej jest na wyciągnięcie ręki. Parku Rozrywki Energylandia oprócz uwielbianych Roller Coasterów ma wśród swoich atrakcji również wiele atrakcji wodnych. Na szczególną uwagę zasługują zjeżdżalnie i kolejki, na których faktycznie można się trochę pochlapać. Przedstawiamy naszą propozycję TOP 7 najlepszych wodnych atrakcji w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze!

Numer 1: Speed Water Coaster – dla lubiących ekstremalne przygody

Speed to najwyższa i najszybsza wodna kolejka na świecie. Korzystając z tej atrakcji, najpierw w specjalnych wagonikach stylizowanych na małe łodzie wjedziecie windą, której konstrukcja ma wysokość 60 m, po czym zjedziecie po pochylni osiągając prędkość 110 km/h. Te imponujące parametry wywołają na Was wspaniałe wrażenia, ale na tym jazda się nie kończy. Na samym końcu przejażdżki wagoniki wjeżdżają do kanału z wodą, która rozbryzguje się na wszystkie strony. Dzięki temu Wasze emocje zostaną lekko schłodzone. Jest to idealna atrakcja dla lubiących adrenalinę i ekstremalne wodne przygody.

Numer 2: Anaconda – wspaniała rodzinna atrakcja

Anaconda to ciekawa, a zarazem emocjonująca przejażdżka. Ze stacji wyruszycie powoli w ogromnych dwudziestoosobowych łodziach, ale niech to Was nie zwiedzie. Dalej, na trasie czekają dwa strome wodospady, na których łódki rozpędzają się nawet do 55 km/h. Na dole każdego spływu wagoniki uderzają w taflę wody i wywołują falę schładzając przy tym delikatnie uczestników tej przygody.

Numer 3: Big Milk Water Park i Tropical Fun – ogromny odkryty park wodny

Big Milk Water Park to największy odkryty park wodny w Polsce. Znajdziecie tam 14 zjeżdżalni różnego typu oraz 3 baseny. To właśnie w Big Milk Water Parku poczujecie prawdziwy letni klimat stworzony przez piaszczystą plażę, palmy i chłodne napoje. Miesiąc temu w Tropical Fun otwarta została kolejna atrakcja – nowa zjeżdżalnia Twister. Zjazd zaczyna się na wysokości 15 m, a zakręcona zabawa rozkręca się na długości 100 m. Częste zakręty i zmiana pochylenia to nie wszystko. Na trasie czeka nas Was przyjemne wirowanie w wielkiej wodnej komorze, z której wjedziecie do kolejnego odcinka zjeżdżalni. Twistera musicie koniecznie przetestować!

Numer 4: Zraszacze i bitwa balonowa – w międzyczasie

Na terenie całego Parku w wielu miejscach rozstawione są zraszacze. Możecie się orzeźwić przechodząc obok nich podczas przemieszczania się z jednej atrakcji do drugiej. Jeśli to dla Was zbyt mało to zapraszamy do wzięcia udziału w bitwie balonowej. Wybierz drużynę, napełnij balony wodą i… trach! Albo kogoś trafisz, albo sam zostaniesz trafiony balonem. To wspaniała zabawa zarówno dla dzieci, ale również dorosłych.

Numer 5: Jungle Adventure, Atlantis i Swiss Water Cups – wodne spływy dla każdego

Jest to pakiet trzech niesamowitych spływów wodnych. Każdy inny, więc spróbować należy wszystkich. Swiss Water Cups to łagodna, relaksująca przejażdżka, idealna dla najmłodszych. Atlantis to spływ z lekką nutką przygody. Są tam fale, rwąca rzeka, ale jest to nadal spokojna, rodzinna atrakcja. Ostatnim z trzech spływów jest Jungle Adventure – najbardziej ekstremalny. Nurt na jego trasie jest nieprzewidywalny, a woda spadająca z okolicznych skał wprowadza niemały zamęt pośród korzystających z atrakcji.

Numer 6: Splash Battle – prawdziwa wodna bitwa

Splash Battle to interaktywna wodna atrakcja dla całej rodziny bądź znajomych. Podczas tej zabawy pływacie czteroosobowymi łódkami, na których zainstalowano armatki wodne. Dzięki nim możecie strzelać do innych uczestników. To jednak nie wszystko, bo wzdłuż trasy są ustawione kolejne stacjonarne armatki, z których strzelają pozostali goście Parku. Ta zabawa nie ujdzie Wam na sucho.

Numer 7: Toffifee Kopalnia Złota i Wyspa Skarbów – trochę wody dla najmłodszych

Toffifee Kopalnia Złota i Wyspa Skarbów to atrakcje znane, jako Flume Ride. Są to wagoniki stylizowane na łódki z pnia drzewa, wciągane na kilkumetrowe wzniesienia i ześlizgujące się z nich w wodę. Są to atrakcje uwielbiane przez najmłodszych gości Energylandii. Spokojne, urokliwe, ale budzące zaciekawienie i radość małych odkrywców.