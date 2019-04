Jak ministerstwo promowało polską wódkę w Dubaju. O pomoc poproszono arabskie blogerki

Minister rolnictwa pochwalił się, że promował polską wódkę nawet na tak trudnym rynku jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. W tym celu zaproszono do Polski arabskie blogerki kulinarne. Te kosztowały mocniejszych trunków, a miały odwdzięczyć się publikacjami. Niestety, chyba zabrakło im odwagi.

Ishita ma 17 tys. followersów na Instragramie, Debbie prawie 16 tys., a blogerka Sana dopiero startuje w biznesie. To one miały podjąć się zadania z gatunku mission impossible. Bo niby jak wypromować polską wódkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie sprzedaż alkoholu podlega prawnym restrykcjom? Nawet żeby wypić jeden kieliszek, trzeba posiadać specjalną licencję.

Zaprosili blogerki z Dubaju. "Skosztowały mocniejszych trunków"

Trzy mieszkanki Dubaju zaproszono jeszcze w 2018 roku do Polski. Miały pokazać nasz kraj jako słynący z przepysznej kuchni i ojczyznę wódki. - Posmakowały polskich nalewek staropolskich i skosztowały mocniejszych trunków, odwiedzając Muzeum Polskiej Wódki - czytamy w oficjalnym podsumowaniu imprezy zorganizowanej przez KOWR.

Dopiero teraz wiadomo więcej o efektach akcji. Minister tłumaczył się posłom, co zrobił dla promocji polskiej wódki. Podał linki do blogów influencerek z Dubaju. Przedstawił to jako jeden z sukcesów promocyjnych, który pomógł branży spirytusowej w utrzymaniu sprzedaży na poziomie 22 mln litrów wyeksportowanego alkoholu.