Jak kupić prezent na Boże Narodzenie? Co zrobić z nietrafionym podarunkiem?

Żeby trafić z prezentem, trzeba zachowywać się jak… dobry handlowiec. Podstawą sprzedaży jest umiejętność wsłuchania się w potrzeby drugiej osoby. Oczywiście ta nie zawsze to zakomunikuje wprost, więc warto czytać między wierszami. Jeżeli nadal nie macie pewności, co wybrać, to wtedy pozostaje zamienić się w oficera śledczego i przeprowadzić wywiad środowiskowy wśród znajomych i przyjaciół obdarowanego. Nieco łatwiejsza wydaje się kwestia zakupu prezentu dla dziecka, ponieważ własna pociecha zazwyczaj napisze list do Świętego Mikołaja. O preferencje dzieci członków rodziny lub przyjaciół można zawsze wypytać ich rodziców, którzy zapewne również będą mieli pomoc w postaci listy prezentów przygotowanej przez pociechy.