Jak "Królowa życia" miała przekupić warszawskiego prokuratora

Do szczegółów sprawy dotarli dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej.

"Królowa życia" przekupiła prokuratora?

Z informacji pozyskanych przez PAP wynika, że Joanna P. złożyła prokuratorowi Andrzejowi Z. szereg propozycji korupcyjnych, które ten przyjął. W zamian za drogocenne podarunki i usługi prokurator miał oczyścić z zarzutów i doprowadzić do zwolnienia z aresztu narzeczonego Joanny P., zamieszanego w sprawę zabójstwa 75-letniej kobiety.

Z. miał zażądać od "Królowej życia" zakupu dwóch koszul marki Billionaire po 2500 zł każda. Ponadto prokurator miał otrzymać szereg prezentów jak bilety na mecz Polska - Izrael w piłce nożnej i kosztowne kosze prezentowe z drogimi alkoholami. Co więcej P. miała sponsorować prokuratorowi stołowanie się w drogich restauracjach i użyczyć mu luksusowego samochodu marki Bentley. Według prokuratury krajowej zażyłość między Joanną P. i prokuratorem Z. rozwinęła się do tego stopnia, że został on zaproszony na jej ślub.