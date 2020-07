Jak głosować w wyborach 2020? Instrukcja. Podstawowe zasady

Jak głosować w czasie pandemii koronawirusa? Wybory 2020

Wybory prezydenckie 2020 w Polsce odbywają się w czasie trwania pandemii koronawirusa. Konieczne było więc dostosowanie przeprowadzenia wyborów do obecnie panujących warunków. Stąd też wprowadzono zasady bezpieczeństwa, których podczas wyborów należy przestrzegać. Jak głosować w czasie epidemii?

Jak głosować? Co trzeba wziąć ze sobą na wybory 2020?

Gdy głosowaliśmy w każdych poprzednich wyborach, należało mieć przy sobie jedynie dokument potwierdzający naszą tożsamość (np. dowód osobisty). W czasie epidemii koronawirusa zaszły jednak pewne zmiany. Co wziąć ze sobą do lokalu wyborczego?

- dokument tożsamości, - maseczkę zasłaniającą usta i nos, którą należy założyć, wchodząc do lokalu wyborczego, - własny długopis - co prawda w lokalu wyborczym będą długopisy, które regularnie mają być dezynfekowane, ale ze względów bezpieczeństwa warto mieć swój.

Osoby, które głosują w lokalach wyborczych, muszą oddać głos w godzinach 7:00-21:00 w niedzielę 12 lipca. W tym czasie również osoby, które do tej pory nie zdążyły zagłosowac korespondencyjnie, a wyraziły taki zamiar, mogą przynieść do komisji wyborczej kopertę zwrotną, zawierającą kartę do głosowania i oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu.