Jak głosować, by oddać ważny głos? Wybory prezydenckie 2020, II tura

Wybory 2020. Jak głosować, by oddać ważny głos?

Idąc do głosowania, należy mieć ze sobą dokument, potwierdzający tożsamość. Następnie, lokalu wyborczym, po weryfikacji tożsamości, wyborca otrzymuje kartę do głosowania.

Jak wygląda karta do głosowania? Jak głosować?

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że karta do głosowania ma dwie pieczęci. "Pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej jest nadrukowana na karcie i ma kolor czarny. Druga pieczęć, stawiana ręcznie przez właściwą obwodową komisję wyborczą może mieć dowolny kolor" - podaje PKW.

Warto pamiętać, że karta do głosowania ma ścięty prawy górny róg, co jest niezbędne, by głosować mogły osoby niewidome.