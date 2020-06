Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Wybory 2020

Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Ważne informacje

Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Nie zapomnij o terminach

Aby głosować poza miejscem zamieszkania, należy dopełnić wymaganych formalności. Termin składania wniosków o wpisanie do rejestru wyborców już minął. Z kolei termin dopisania się do spisu wyborów upływa we wtorek 23 czerwca - osoby, które mają profil zaufany lub e-dowód mogą jeszcze do północy złożyć wniosek przez internet. Z kolei do piątku można jeszcze zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania - musimy je jednak odebrać osobiście (ewentualnie poprzez upoważnioną osobę) w urzędzie gminy, w której jesteśmy w spisie wyborców.