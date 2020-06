Jak głosować poza miejscem zameldowania? Wybory 2020

Aby głosować poza miejscem swojego zameldowania w najbliższych wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w niedzielę 28 czerwca, masz dwie możliwości – albo składasz wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, albo wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Czym to się różni?

Głosowanie poza miejscem zameldowania. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Musisz jednak pamiętać, że wpisanie do rejestru wyborców dotyczy nie tylko najbliższych wyborów. Rejestr wyborców jest stały. Na jego podstawie przygotowuje się spisy wyborców. Gdy wpiszesz się do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz, będziesz mógł tam głosować również w kolejnych wyborach.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składasz, jeśli jednorazowo chcesz zagłosować poza gminą, w której jesteś ujęty w spisie wyborców. Możesz to zrobić wtedy, gdy chcesz głosować w miejscu swojego czasowego pobytu, np. gdy jesteś na wakacjach lub na delegacji.

W przeciwieństwie do do wpisania do rejestru wyborców, dopisanie do spisu wyborców dotyczy tylko najbliższych wyborów.