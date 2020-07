Jak głosować? Dokładna instrukcja. Jedna pomyłka i głos będzie nieważny

Jak głosować? Do której godziny są czynne lokale wyborcze?

Lokale wyborcze w dniu głosowania w wyborach na prezydenta Polski - 12 lipca - są czynne od rana, od godziny 7:00 do wieczora, do 21:00.

Jak głosować? Gdzie można głosować?

Wyborcy mogą oddać głos w gminie, gdzie są w spisie wyborców. Osoby, które chciały zagłosować poza miejscem zamieszkania, musiały dopisać się do spisu wyborców w innej gminie, gdzie przebywają w czasie II tury wborów. Poza miejscem zamieszkania mogą też głosować osoby, które pobrały z urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania.

- Znajdź kandydata, na którego chcesz głosować. - Postaw znak "X" wyłącznie w kratce przy nazwisku kandydata, na którego chcesz głosować. - Pamiętaj! Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.

Kiedy głos jest nieważny? Jak głosować?

Jak głosować? Zasady bezpieczeństwa

- Do lokalu wyborczego wchodzimy w maseczce zasłaniającej usta i nos.

- Przed wejściem dezynfekujemy dłonie płynem do dezynfekcji, znajdującym się przy drzwiach lokalu wyborczego.

- Czekając w kolejce do głosowania utrzymujemy bezpieczny odstęp.

- Bez kolejki do lokalu wyborczego mogą wejść seniorzy (po 60. roku życia), kobiety w ciąży, osoby z dziećmi i niepełnosprawni.

- W lokalu wyborczym na każdą osobę musi przypadać minimum 4 m2.

- Na głosowanie warto wziąć swój długopis.