Jak finansowane są kampanie wyborcze w samorządach?

Rachunek bankowy komitetu wyborczego

Komitet wyborczy ma prawo do gromadzenia środków finansowych wpłacanych przez sponsorów wyłącznie na rachunku w banku. Nie może być to konto prowadzone w SKOK-u – Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Niedozwolone są wpłaty sponsorów przyjmowane w gotówce, a następnie wpłacane przez komitet w takiej samej formie w kasie banku lub na poczcie. Wszystko sprowadza się do konieczności zachowania transparentności finansowania kampanii wyborczych.