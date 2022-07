Jak dbać o oczy latem

Po drugie, to znaczy o adekwatnej do naszych potrzeb barwie szkieł. Najpopularniejsze wybarwienia szkieł to:

Brązowe i bursztynowe - najlepiej zatrzymują światło niebieskie, odpowiedzialne za najintensywniejsze odczucie olśnienia; są uważane za najlepsze dla kierowców oraz osób o wrażliwych oczach.

Czarne - wprawdzie czerń sprawia, że źrenica oka rozszerza się tak bardzo, że do oka wpada znacznie więcej promieni UV, niż gdyby nasze okulary miały szkła wybarwione na brązowo, szaro czy zielono, ale dobrej jakości gwarantują kontrast kolorystyczny i najlepiej chronią przed intensywnym światłem.

Szare – sprawiają, że widzimy naturalną barwę otoczenia, utrzymują kontrast i nie zniekształcają kolorów.

Żółte i pomarańczowe - poprawiają kontrast widzenia w pochmurny dzień, ale także tuż po zmierzchu.

Modne ostatnio okulary ze szkłami w kolorze czerwonym dobrze chronią jedynie przed delikatnym światłem (np. o poranku), a różowe rozjaśniają nieco świat w pochmurny dzień.