Jadwiga Staniszkis: jestem rozczarowana Mateuszem Morawieckim

Według Jadwigi Staniszkis, Mateuszowi Morawieckiemu "trochę brakuje osobowości". Jak wyjaśniła, jest to spowodowane przez silny i buntowniczy charakter jego ojca, Kornela Morawieckiego.

Jadwiga Staniszkis przypomniała, że przed zmianą rządu była zwolenniczką, aby to Mateusz Morawiecki został premierem, ale teraz jest nim rozczarowana. Jak mówiła, zbyt mało wiadomo o nowej polityce rządu, brakuje inwestycji. - Podobno dobrze mówi po angielsku, ale to jest za mało – oceniła w Polsat News.

Profesor odniosła się do wypowiedzi premiera, w której mówił o udziale Żydów w Holocauście. - Myślę, że jako historyk powinien wiedzieć, jak skomplikowana była sytuacja. Faktycznie łódzkim gettem administrowali Żydzi, ale często odwlekali decyzje. To zostało dobrze opisane. Jednak nie można powiedzieć, że współuczestniczyli w Holocauście. To co powiedział Morawiecki było przerażające – mówiła.