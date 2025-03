Trump odpowiada Kanadzie. "Wejdzie to w życie jutro rano"

Trump postawił także dalsze żądania wobec Kanady, a także groźby. "Ponadto Kanada musi natychmiast znieść swoją antyamerykańską taryfę rolniczą wynoszącą od 250 do 390 proc. na różne amerykańskie produkty mleczne, co od dawna było uważane za skandaliczne - napisał.

"Wkrótce ogłoszę stan wyjątkowy dotyczący energii elektrycznej w zagrożonym obszarze. Pozwoli to Stanom Zjednoczonym szybko zrobić to, co konieczne, aby złagodzić to nadużycie ze strony Kanady. Jeśli inne rażące, długoletnie cła nie zostaną również zniesione przez Kanadę, 2 kwietnia znacznie zwiększę cła na samochody importowane do Stanów Zjednoczonych, co w zasadzie trwale zamknie przemysł motoryzacyjny w Kanadzie" - wskazał ponadto.