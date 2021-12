Jadczak: Musisz być przeciwko "lex TVN". Inaczej politycy wejdą ci na głowę [OPINIA]

To samo było przy sprawie Łukasza Mejzy. Wcześniej niby człowiek wiedział, że politycy to skończeni kłamcy i hipokryci. Ale po nagłośnieniu patologii związanej z wiceministrem sportu nie mogłem wyjść z szoku. Nagle posłowie Zjednoczonej Prawicy w prywatnych rozmowach na wyścigi zaczęli chwalić nasze teksty napisane z Mateuszem Ratajczakiem w Wirtualnej Polsce, wyzywać Mejzę od najgorszych i opowiadać, co to oni by nie zrobili samemu Mejzie i tym, którzy odpowiadają za jego karierę w rządzie.