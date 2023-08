Jacht Putina. Na wyposażeniu: pancerne parasolki

Lądowisko dla śmigłowców o wadze do 3 ton

82-metrowa jednostka, według autorów materiału śledczego opublikowanego we wtorek na stronie internetowej Nawalnego, zastąpiła Putinowi zablokowany w porcie we Włoszech jacht Szeherazada. W styczniu 2022 r., miesiąc przed napaścią na Ukrainę, Graceful została nagle wycofana ze stoczni w Hamburgu, choć prace na niej miały trwać jeszcze rok. Jacht został odholowany do Kaliningradu.