Jacht miał promować Polskę. Od prawie pół roku stoi w porcie

Jacht "I Love Poland" miał promować Polskę na morzach i oceanach. Chociaż jednostka od 156 dni cumuje w porcie na Rhodes Island, Polska Fundacja Narodowa wciąż wykłada na niego pieniądze.

W czerwcu "I Love Poland" miał zmierzyć się z konkurencją u wybrzeży Szwecji, a w grudniu dołączyć do załóg ścigających się w elitarnych regatach Sydney-Hobart. Najpierw jednak odwiedził wschodnie wybrzeże USA, gdzie pozostaje do dziś. "Morze po raz kolejny uczy nas pokory. Zawiódł sprzęt, ale nie załoga. Samodzielne opanowanie poważnej awarii na pełnym morzu potwierdziło dobre przygotowanie naszego zespołu oraz solidność kadłuba jachtu" - zameldował PFN 22 kwietnia kapitan jednostki Jarosław Kaczorowski.

Doba w porcie na Rhodes Island kosztuje od 300 do 500 dolarów, co oznacza, że stacjonowanie jachtu przez 156 dni wiąże się z wydatkiem minimum 50 tys. dolarów. Jak podaje wyborcza.pl, koszty remontu są szacowane na ok. milion złotych.