"Sondaże mówiły co innego". Sutryk nie spodziewał się wygranej?

Pierwsze na liście? Zasoby komunalne, transport publiczny i drogi

Pytany o to, jakie będą jego pierwsze działania w nowej kadencji, Sutryk zaznacza, że dla niego najważniejsza jest "mądra kontynuacja". - Chcę być jej strażnikiem. A każda nowa kadencja jest okazją do refleksji. Jestem zwolennikiem myślenia o rozwoju miasta w wielu aspektach. Z całą pewnością zasoby komunalne, transport publiczny, kwestie dróg - na to na pewno położę większy akcent niż dotychczas - zapowiada.