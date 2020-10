Jacek Sasin odpowiedział Jerzemu Owsiakowi

Jerzy Owsiak nie pozostał obojętny na te słowa. W mediach społecznościowych podkreślił, że w ostatnim czasie WOŚP kupił kilkadziesiąt urządzeń, w tym kilka służących do diagnostyki i leczenia neurochirurgicznego padaczki u dzieci.

"Kupiliśmy je dla szpitali, w których lekarze i personel medyczny będą ratowali zdrowie i życie dzieci, dla lekarzy, o których pan powiedział, że nie są chętni do wykonywania swojej pracy, o których ma pan tak obraźliwe zdanie, a którzy zwłaszcza teraz pracują w szpitalach ponad miarę" - podkreślił Owsiak.

Burza po słowach Jacka Sasina. Michał Dworczyk komentuje

Sasin postanowił odpowiedzieć szefowi WOŚP. "Muszę jednocześnie zwrócić uwagę, że państwo polskie, dzięki rządom PiS, w 2020 r. przeznacza na system ochrony zdrowia 109 MILIARDÓW złotych (dla przypomnienia w 2015 r. w czasie istnienia kolacji PO-PSL było to 79.8 MLD). Warto, żeby pan, jako osoba, która dba o kwestie zdrowotne, też to dostrzegał i w ramach uczciwości uwzględniał w swoim przekazie" - podkreślił we wpisie na Facebooku wicepremier.