Jacek Sasin o "taśmach Kaczyńskiego". "Żadne negocjacje, rozmowa"

Sekretarz Stanu w KPRM dołączył do komentujących publikację "Gazety Wyborczej". Jacek Sasin stwierdził, że rozmowa prezesa PiS, która została zagrana dotyczy "pewnych zobowiązań". - Jakiekolwiek zarzuty są nie na miejscu - powiedział.

Sasin stwierdził że nagrana rozmowa to nie tyle negocjacje biznesowe, co dywagacje, jak "uregulować pewne zobowiązania". Za to, że inwestycja nie mogła być doprowadzona do końca, wini władze stolicy. - W Warszawie nie ma normalnej możliwości budowania czegokolwiek, czyli nie ma normalnej sytuacji dla inwestorów - ocenił.