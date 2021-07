Jacek Sasin komplementuje Donalda Tuska. "To poważny przeciwnik"

Mówiąc o Donaldzie Tusku, minister aktywów państwowych Jacek Sasin stwierdził w poniedziałek, że "to jest na pewno poważny przeciwnik". - Nie mam co do tego wątpliwości. (…) Nie jest tak, że lekceważymy ten powrót, że lekceważymy Donalda Tuska - przekonywał w telewizji wpolsce.pl.