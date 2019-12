Jacek Sasin komentuje kontrowersyjne słowa o "kolonializmie". "Niepotrzebne"

- Ja bym już z tego nie robił wielkiego halo. Choć to były niepotrzebne słowa atakujące Polskę - powiedział Jacek Sasin. Wicepremier skomentował laudację przedstawiciela Akademii Szwedzkiej dla Olgi Tokarczuk. Zawarto w niej tezy o "polskim kolonializmie" i "antysemityzmie".

Sasin przyznał, że w dziejach narodu każdego kraju są "karty piękne i mniej piękne". Zastanawiał się jednak nad tym, czy przy takiej okazji należało podnosić te kwestie. - Imperium kolonialnego Polska nie miała - podkreślił. Mimo to przeprosiny nie są w jego ocenie konieczne. - Ja bym już z tego nie robił wielkiego halo. Choć to były niepotrzebne słowa atakujące Polskę - uznał.

Wicepremier Jacek Sasin o programie Jakiego. Broni sprawy

Jacek Sasin odniósł się również do sprawy szefa NIK-u. - Nie uważam, żeby wobec Banasia toczyła się brutalna gra - zaznaczył. Wicepremier przyznał, że PiS chciałby znaleźć "środki prawne", które pozwoliłyby na odwołanie prezesa instytucji. - Niestety chyba potrzebna by była do tego zmiana konstytucji - przyznał.

Polityk skomentował też stanowisko NIK wobec sztandarowego programu Patryka Jakiego "Praca dla więźniów". - Trochę się zgłębiłem w to, jak ta sprawa wyglądała (…) wygląda na to, że nie ma podstaw do tego, by formułować tak ostre zarzuty - uważa. Zapewnił, że prokuratura zajmie się tą sprawą.