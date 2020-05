Jacek Kurski wrócił do zarządu TVP. Został powołany nielegalnie?

- Ministerstwo Kultury nie było włączone w proces wyboru czwartego członka zarządu telewizji przez Radę Mediów Narodowych - powiedział dziennikowi wiceminister Paweł Lewandowski. Jak dodał, na razie powołanie Kurskiego to informacja medialna. - Gdy oficjalnie poweźmiemy wiadomość o zmianach w zarządzie telewizji, poprosimy RMN o wyjaśnienia - podkreślił.

W statucie jest mowa o składzie zarządu liczącym od 1 osoby do trzech osób. Gazeta wyjaśnia, że jeżeli Rada Mediów Narodowych chciała wybrać czwartego członka zarządu Telewizji Polskiej, najpierw należało zmienić statut, a to zaś kompetencja walnego zgromadzenia, czyli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "RMN podjęła uchwałę o wprowadzeniu zarządu czteroosobowego, do czego nie ma uprawnień" - czytamy.