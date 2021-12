Jacek Jaworek nie żyje? Psycholog śledczy mówi o takiej możliwości

Weźmy przypadek Josefa Fritzla i córki z Austrii. Ile to trwało? Bardzo długi czas. Córka nie wychodziła przez bardzo długi czas, nie miała nawet kontaktu ze światłem dziennym, a trwało to latami… Najpierw urodziła jedno dziecko, później drugie… Dlatego służby powinny kłaść teraz nacisk na analizę środowiska. Jeśli on faktycznie żyje, i ktoś mu w tym pomaga dalej, to też nie pozostaje bez śladu. A krąg osób, które mogą mu pomagać, jest ograniczony. Nie sposób sobie wyobrazić, że Jaworek wpadł do jakiegoś domu, sterroryzował właścicieli i ukrywa się tam jak gdyby nigdy nic przez ponad 5 miesięcy. Moje przewidywania jednak idą w kierunku, że on nie żyje.