Jacek Jaśkowiak o TVP. "Jest wykorzystywana do nękania przeciwników politycznych"

Prezydent Poznania zapowiada, że w prawyborach KO chce być "jastrzębiem i przeciwstawiać się złu". W tym kontekście wymienił telewizję publiczną, która "przedstawia polityków opozycji jako zdrajców narodu i wrogów Polski".

Jacek Jaśkowiak w prawyborach prezydenckich chce być przeciwieństwem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która ma być gołębiem pokoju. Prezydent Poznania ma być kreowany na jastrzębia. - Jestem ofensywny. Mamy różne drogi dochodzenia do kompromisów. Jestem skłonny do ustępstw, ale pozostaję wierny swoim zasadom - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

- To samo dotyczy wykorzystywania telewizji publicznej do nękania politycznych przeciwników. Ja to przeszedłem, przeszedł to Paweł Adamowicz, co w jego przypadku skończyło się zabójstwem. Tego nie można tolerować. Prawda jest taka, że to m.in. TVP przedstawiająca polityków opozycji jako zdrajców narodu i wrogów Polski, wykreowała obecną skalę nienawiści. Skandalicznych działań obozu władzy jest więc dużo - podsumował.