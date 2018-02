Jacek Czaputowicz: w Jedwabnem Polacy zabili Żydów

Nie milknie dyskusja wokół ustawy o IPN, ale także haniebnej postawie wielu Polaków, np. w Jedwabnem. - W Jedwabnem Polacy zabili Żydów i tego nikt się nie wypiera - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz. Zaznaczył, że ustawa nie zmienia historii. - Nie można jednak piętnować narodu za działania jednostek, a nawet grup osób, które zabijały lub wydawały Żydów - mówi.

- Dzięki ustawie o IPN nastąpiło większe uwrażliwienie opinii publicznej. Sam Rex Tillerson w swoim oświadczeniu powiedział, że jest to niewłaściwe określenie. Sigmar Gabriel wyraźnie wspomniał o wyłącznej winie Niemców za Holokaust, co nasz cieszy - podkreślił. Przyznał także, że Stany Zjednoczone oczekiwały, że nowe prawo nie wejdzie w życie.

Odniósł się także do tragedii w Jedwabnem. - Nie można piętnować narodu za działania jednostek, a nawet grup osób, które zabijały lub wydawały Żydów. Na obszarze Polski w czasie II wojny światowej panował terror. Czynili tak z różnych pobudek: strachu, chciwości. Ale były to czyny jednostki, a nie zorganizowane działanie państwa czy narodu - tłumaczy.

Kontrowersje wokół Grossa

Czaputowicz, zapytany o to, czy Gross szkodzi Polsce swoimi pracami i powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności według nowej ustawy, powiedział: "Jest swoboda prowadzenia badań naukowych i prof. Gross ma prawo do swoich poglądów". - On nie używa określenia "polskie obozy śmierci” dodał.