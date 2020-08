Jacek Czaputowicz odchodzi z MSZ. Leszek Miller: złożył dymisję z tego samego powodu, co Łukasz Szumowski

Minister Jacek Czaputowicz zrezygnował z funkcji szefa MSZ. Zdaniem Leszka Millera polityk chciał uprzedzić to, co miało go spotkać podczas rekonstrukcji rządu. - Ten eksperyment właśnie się skończył - uznał były premier.

Jacek Czaputowicz rezygnuje z funkcji szefa MSZ. Zdaniem Leszka Millera wolał uprzedzić decyzję premiera (PAP, Fot: Tomasz Gzell)