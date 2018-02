Jacek Czaputowicz do ambasadora Rosji. Oczekuje zwrotu wraku

Szef MSZ oświadczył, że nie widzi podstaw do dalszego przetrzymywania przez stronę rosyjską wraku samolotu rządowego, który rozbił się pod Smoleńskiem i oczekuje jego zwrotu.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska oczekuje "zapewnienia swobodnego dostępu do miejsca katastrofy i wznowienia współpracy przy budowie pomnika ofiar".

Jak informuje MSZ, minister Jacek Czaputowicz na spotkaniu z Siergiejem Andriejewem wyraził też gotowość do odblokowania dwustronnych kontaktów w wybranych obszarach. Szef MSZ podkreślił, że polsko-rosyjskie relacje potrzebują modyfikacji języka i rezygnacji z negatywnej narracji.

W czerwcu ubiegłego roku Biuro Analiz Sejmowych przekazała MSZ i Prokuratorowi Generalnemu opinię ws. wraku Tu-154M. Wskazano w niej, że po zakończeniu badań, na żądanie Polski, wrak samolotu powinien być wydany w całości, "bez zbędnej zwłoki i w rozsądnym terminie". Ekspert BAS podkreśla, że o ile nie ma porozumienia między państwami, kraj, w którym doszło do wypadku nie powinien jednostronnie przeprowadzać badań wraku, jeśli odbywał on lot zgodnie z prawem międzynarodowym.

Władimir Putin: Dorośnijcie. Musicie być dojrzalsi

Pod koniec 2017 r. Władimir Putin odniósł się do sprawy oskarżając Polaków, że chcą "jeszcze bardziej utrudnić" relacje z Rosją.

- Jesteśmy zmęczeni tymi blefami. Mamy po prostu dość tych bzdur. Nie było żadnych eksplozji. Ustalili to polscy i rosyjscy eksperci. Współczujemy Polsce. To smutna historia. Ale ta spirala śledztw wyszła spod kontroli. Ludzie nie powinni wymyślać. Tragedia to tragedia. Czemu robi się z niej sprawę polityczną. Dla krótkiego wzrostu poparcia? Dorośnijcie. Musicie być dojrzalsi - powiedział Władimir Putin.