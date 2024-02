"Ja pana obrażam?". Awantura w "Śniadaniu Rymanowskiego"

Nieoczekiwanie w obronie Tomasza Klimczaka stanął Marcin Mastalerek, który przyznał, że zna go i uważa go za bardzo kompetentną osobę. - Jest znany w Łodzi i prowadził karierę równolegle do brata. Jest człowiekiem kompetentnym. Tu nie mamy do czynienia z nepotyzmem - przyznał.