J.D. Vance wiceprezydentem. Donald Tusk będzie miał problem

J.D. Vance wielokrotnie komentował wydarzenia w Polsce i krytycznie odnosił się do działań rządu Tuska. Nie ukrywał też swojej sympatii do Prawa i Sprawiedliwości. Najbliższy współpracownik Donalda Trumpa mówił tym samym językiem co politycy polskiej prawicy i krytykował m.in. zmiany przeprowadzone w TVP.