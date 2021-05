Izrael. Najmniej aktywnych zakażeń od ponad roku

Liczba aktywnych zakażeń koronawirusem spadła w niedzielę w Izraelu do 985. To najmniej od ponad roku – informuje "The Jerusalem Post".

W Izraelu najmniej aktywnych przypadków koronawirusa od ponad roku Źródło: FORUM , Fot: AMIR COHEN