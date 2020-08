Izrael. Gwałt zbiorowy na nastolatce w Ejlacie - "Zbrodnia przeciwko ludzkości"

Opinia publiczna w Izraelu jest wstrząśnięta wydarzeniami, do których miało dojść w wakacyjnym kurorcie na południu kraju, Ejlacie. Nagrania z hotelowych kamer, zabezpieczone przez policję potwierdzają, że około 30 mężczyzn miało czekać przed jednym z pokoi hotelowych na swoją kolej, by zgwałcić 16-letnią dziewczynę.

"To nie tylko zbrodnia przeciwko tej dziewczynie, to zbrodnia przeciwko samej ludzkości".

Zawiadomienie w sprawie zbiorowego gwałtu, do którego miało dojść w pokoju hotelowym w popularnym mieście Ejlat na południu kraju, nastolatka zgłosiła na policji w piątek 14 sierpnia – opisuje " Times of Israel ".

Izrael. Ejlat - gwał zbiorowy na nastolatce

Nastolatka złożyła skargę na policji 14 sierpnia. Pierwszy podejrzany to 27-letni mieszkaniec Hadery. Został aresztowany w środę. Z korespondencji między nim a poszkodowaną wynika, że istnieje film z gwałtu. Drugi podejrzany to również 27-latek z Hadery, został aresztowany w czwartek rano.

Izrael. Ejlat - dane poszkodowanej wyciekły do sieci

Najtrudniejszą rzeczą dla niej jest niepewność co do zdjęć, boi się, że jej zdjęcia zostały rozesłane - powiedziała portalowi Ynet anonimowa osoba, która spotkała się z rodziną poszkodowanej. To tylko dziewczyna, która pojechała do Ejlatu, żeby spędzić czas z przyjaciółmi - dodała.