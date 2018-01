Izabela M. z "Tańca z gwiazdami" zatrzymana przez policję. Celebrytka należała do gangu?

Policja rozbiła międzynarodowy gang wyłudzający pieniądze od Chińczyków mieszkających w Polsce. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, w tym pochodzącą z Lublina Izabelę M., modelkę znaną z rozbieranych sesji i uczestniczkę programów "Taniec z gwiazdami" i "Kawaler do wzięcia".

– Stosowali różne socjotechniki, dzięki którym pokrzywdzeni przelewali pieniądze na rachunki wskazywane przez sprawców. Pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd, co do rzekomo prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych – wyjaśniała nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik lubelskiej policji.

Izabela M. pojawiła się w showbiznesie w 2003 r. jako uczestniczka programu "Kawaler do wzięcia". Niedługo później pokazała swoje wdzięki na łamach "CKM-u" i "Playboya". Od tego momentu przylgnęła do niej łatka seksbomby, która nie ma problemu z eksponowaniem ciała.

Udowodniła to w 2006 roku, kiedy wzięła udział w 4. edycji "Tańca z gwiazdami". Partnerowała Michałowi Milowiczowi i robiła wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę. Można śmiało powiedzieć, że była w całej historii polskich edycji programu najbardziej wyzwoloną i pewną siebie uczestniczką. Już na wstępnych treningach pokazała, że nie wie, co to wstyd oraz... biustonosz. Zdjęcia wijącej się wokół aktora tancerki obiegły wszystkie serwisy plotkarskie. Niestety, na nic się zdały, bo Milowicz odpadł... jako pierwszy. Choć przez 13 lat uczyła się tańczyć, na parkiecie wcale nie radziła sobie jak na profesjonalistkę przystało. Być może dlatego widzowie tak szybko odesłali ją i jej znanego podopiecznego do domu.