Iwona Michałek ofiarą ataku hakerskiego. "Gang PiS" i dyktatura

"Gang PiS na czele z Kaczyńskim przekroczył wszelkie możliwe granice. Okrucieństwo i bezkarność stały się normą dla rządzącego estbleshmentu. Nie chcę już być po tej samej stronie z mordercami, katami i złodziejami" – czytamy we wpisie opublikowanym tuż przed godziną 11 na twitterowym profilu Iwony Michałek.

Kolejny post również uderzał w rząd PiS. "PiS to typowa dyktatorska, antydemokratyczna organizacja przestępcza, która skoncentrowana na bogaceniu się w sposób nieuczciwy".

Iwona Michałek wydała oświadczenie: doszło do włamania

"Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym tj. 12.01.2021 r. doszło do włamania i przejęcia moich kont w mediach społecznościowych oraz publikacji na nich pewnych treści, od których jednoznacznie i kategorycznie się odcinam. Jednocześnie informuję, iż zostały powiadomione odpowiednie służby i podjęte stosowne kroki prawne w tej sprawie" - pisze w oświadczeniu przesłanym mediom Iwona Michałek.

Oświadczenie otrzymaliśmy we wtorek chwilę po godzinie 12. I wszystko wskazuje na to, że o godzinie 13 posłanka nie odzyskała jeszcze kontroli nad swoim profilem na Twitterze. O godzinie 13 został tam bowiem opublikowany filmik, na którym działania polskiej policji zostały porównane do ataków na protestujących na Białorusi.