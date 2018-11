Irlandia: Masowy protest kobiet. Pokazują swoją bieliznę. Solidaryzują się ze zgwałconą nastolatką

W Irlandii kobiety masowo protestują w związku z wyrokiem sądu w Cork, który uniewinnił 27-latka oskarżonego o gwałt na nastolatce. Wychodzą na ulice i śmiało pokazują swoją bieliznę na żywo lub na zdjęciach, solidaryzując się tym samym z poszkodowaną 17-latką.

Kontrowersyjna decyzja sądu

Sąd w Cork stwierdził, że 27-letni mężczyzna nie dopuścił się gwałtu na 17-letniej dziewczynie. Obrońca oskarżonego wytoczyła argument w postaci koronkowej bielizny nastolatki, którą miała wówczas na sobie. Twierdziła, że nastolatka chciała uprawiać seks i była do tego przygotowana. Ława przysięgłych uznała to za kluczowy dowód w sprawie.

Kobiety protestują

Choć opinia publiczna na gorąco nie była zaskoczona wyrokiem, to po kilkunastu godzinach do wyroku zaczęła się fala protestów ze strony kobiet.

"Jeśli ława przysięgłych jest reprezentatywną próbą populacji, to jasne jest, że mamy jeszcze sporo do zrobienia, żeby rozpędzić archaiczny mit, że to odzież zachęca do gwałtu. Nasz ubiór nie oznacza zgody na wykorzystanie seksualne!" - mówiła jedna z członkiń grupy gazecie "The Independent".