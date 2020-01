Iran. Państwowa telewizja pokazuje czarne skrzynki wydobyte z katastrofy

Irańska telewizja państwowa pokazała w piątek nagranie, na którym widać 2 czarne skrzynki. Teheran twierdzi, że pochodzą one z katastrofy ukraińskiego Boeinga. W tragedii zginęło 176 osób.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w środę rano. Boeing 737 leciał z Teheranu do Kijowa, jednak rozbił się tuż po starcie. Zginęło w sumie 176 osób - głównie Irańczycy i Kanadyjczycy irańskiego pochodzenia.

Materiał irańskiej telewizji opublikowany w piątek w internecie prezentuje dwa urządzenia wewnątrz drewnianej skrzyni. Według narratora nagrania to czarne skrzynki odzyskane ze środowego wypadku w Teheranie.

Czarne skrzynki mają być uszkodzone, jednak jak twierdzi telewizja, można pobrać i przeanalizować dane zapisane na urządzeniu. Ma to pomoc w określeniu przyczyn wypadku. Te nadal są niejasne.

Iran. Różne wersje przyczyn tragedii

Amerykański "Newsweek", powołując się na dwa źródła w Pentagonie oraz w irackiej armii, twierdzi że samolot został zestrzelony. Te wersję potwierdził w czwartek wieczorem na konferencji prasowej premier Kanady. - Mamy informacje z wielu źródeł, zarówno od naszych sojuszników, jak i naszego własnego wywiadu, które wskazują, że samolot został zestrzelony przez rakietę irańskiej obrony przeciwlotniczej. Mogło to zdarzyć się przypadkowo - oświadczył Justin Trudeau.

Do takiej wersji zdarzeń skłania się także Londyn. - Jest teraz mnóstwo informacji, że samolot został zestrzelony przez irański pocisk ziemia-powietrze. To mogło być nieumyślne - mówił brytyjski premier Boris Johnson. Mimo to ukraińska strona ostudza emocje.