Irak zamyka granicę z Iranem. Masowe protesty

Demonstranci z Bagdadu powrócili na most prowadzący do Zielonej Strefy, z którego zostali usunięci tydzień wcześniej. W związku z protestami zamknięto przejście graniczne z Iranem.

Według AP, manifestanci zbliżyli się do Zielonej Strefy, czyli pilnie strzeżonej dzielnicy rządowo-dyplomatycznej, w której znajdują się m.in. parlament i ambasady. W sobotę protestujący przejęli kontrolę nad strategicznie istotnymi placem Chilani i mostem Sinak. Zajęli także wysoki budynek w sąsiedztwie mostu.

Siły bezpieczeństwa próbują utrzymać pozycję, by nie dopuścić protestujących do Zielonej Strefy. W związku z trwającymi w Iraku i Iranie protestami, Bagdad w sobotę do odwołania zamknął dla podróżujących w obie strony przejście graniczne w mieście Szalamczeh. Jak podaje agencja Reutera, zamknięcia granicy domagał się Teheran.